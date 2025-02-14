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В ЕС отреагировали на российскую атаку по Чернобыльской АЭС

Кая Каллас осудила удар российского дрона по Чернобыльской АЭС.

сегодня, 15:50
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Автор:
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Slava Kot

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на российский беспилотник, атаковавший Чернобыльскую атомную электростанцию. По ее словам, атака России на ядерные объекты неприемлема.

В ЕС отреагировали на российскую атаку по Чернобыльской АЭС

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас на платформе X осудила российский удар дроном по Чернобыльской АЭС. Как пояснила главная дипломат ЕС, это очередной шаг, который показывает неготовность российского диктатора Владимира Путина к справедливому окончанию войны и установлению мира.

"Россия снова опрометчиво атаковала Чернобыльскую АЭС. Такие атаки на гражданские ядерные объекты неприемлемы. Это еще раз показывает, что Россия не стремится к миру", — написала Каллас.

Напомним, что в ночь на 14 февраля российский беспилотник нанес удар по саркофагу четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Министр энергетики Герман Галущенко сравнил удар российского дрона по ЧАЭС с ситуацией с захватом россиянами в 2022 году Запорожской АЭС. По его словам, Россия в очередной раз пересекла "красную линию" на войне против Украины.

Несмотря на удар, радиационный фон находится в норме, а мониторинг ситуации происходит постоянно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на удар российского дрона по Чернобыльской АЭС. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не наносит удары по атомным объектам и ядерной инфраструктуре Украины. Кроме того, представитель Путина обвинил Украину в провокации.

Также "Комментарии" писали о реакции Международного агентства по атомной энергии на попадание российского беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции.



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Источник: https://x.com/kajakallas/status/1890337435256570244
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