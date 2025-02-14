В ЕС отреагировали на российскую атаку по Чернобыльской АЭС

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на российский беспилотник, атаковавший Чернобыльскую атомную электростанцию. По ее словам, атака России на ядерные объекты неприемлема.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас на платформе X осудила российский удар дроном по Чернобыльской АЭС. Как пояснила главная дипломат ЕС, это очередной шаг, который показывает неготовность российского диктатора Владимира Путина к справедливому окончанию войны и установлению мира.

"Россия снова опрометчиво атаковала Чернобыльскую АЭС. Такие атаки на гражданские ядерные объекты неприемлемы. Это еще раз показывает, что Россия не стремится к миру", — написала Каллас.

Напомним, что в ночь на 14 февраля российский беспилотник нанес удар по саркофагу четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Министр энергетики Герман Галущенко сравнил удар российского дрона по ЧАЭС с ситуацией с захватом россиянами в 2022 году Запорожской АЭС. По его словам, Россия в очередной раз пересекла "красную линию" на войне против Украины.

Несмотря на удар, радиационный фон находится в норме, а мониторинг ситуации происходит постоянно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на удар российского дрона по Чернобыльской АЭС. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не наносит удары по атомным объектам и ядерной инфраструктуре Украины. Кроме того, представитель Путина обвинил Украину в провокации.

Также "Комментарии" писали о реакции Международного агентства по атомной энергии на попадание российского беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции.