В ЕС отреагировали на сокращение украинской армии по "мирному плану" США

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал 28-пунктный "мирный план" США, который ставит целью прекратить российско-украинскую войну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет LRT.
Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников
Литовский лидер отметил, что обсуждение будущего Украины не может происходить без Украины.
Он отметил, что любые идеи, которые ставят Украину в слабое положение, являются "неприемлемыми, и мы не можем терпеть таких усилий".
По его словам, ЕС должен использовать этот момент, чтобы выразить, прежде всего, "очень сильную волю европейского сообщества", которая сохранит территориальную целостность Украины и предоставит определенные гарантии безопасности на будущее.
Он подчеркнул, что роль США в этом вопросе является чрезвычайно важной. Поэтому, отметил президент Литвы, он ждет документ и ждет реакции Украины, как и голос европейского сообщества, который должен быть сильным.
