В ЕС отреагировали на сокращение украинской армии по "мирному плану" США
НОВОСТИ

В ЕС отреагировали на сокращение украинской армии по "мирному плану" США

Президент Литвы отметил, что Европа не может сидеть в стороне и просто комментировать мирные планы, европейцы должны активно участвовать в этом

21 ноября 2025, 14:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал 28-пунктный "мирный план" США, который ставит целью прекратить российско-украинскую войну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет LRT.

В ЕС отреагировали на сокращение украинской армии по "мирному плану" США

Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

Литовский лидер отметил, что обсуждение будущего Украины не может происходить без Украины.

Он отметил, что любые идеи, которые ставят Украину в слабое положение, являются "неприемлемыми, и мы не можем терпеть таких усилий".

"Мы говорим о возможном сокращении вооруженных сил Украины, территориальных уступках и некоторых других решениях, которые, конечно, фактически будут означать капитуляцию", – сказал президент Литвы.

По его словам, ЕС должен использовать этот момент, чтобы выразить, прежде всего, "очень сильную волю европейского сообщества", которая сохранит территориальную целостность Украины и предоставит определенные гарантии безопасности на будущее.

"Если Вооруженные Силы Украины будут сокращены на 50%, какие гарантии безопасности это даст Украине? Очень трудно понять такую идею", – сказал литовский президент.

Он подчеркнул, что роль США в этом вопросе является чрезвычайно важной. Поэтому, отметил президент Литвы, он ждет документ и ждет реакции Украины, как и голос европейского сообщества, который должен быть сильным. 

“Мы не можем сидеть в стороне и просто комментировать мирные планы. Мы должны активно участвовать в этом, и это наша историческая возможность", – добавил Науседа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от американской стороны, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайовишин.




