У ЄС відреагували на скорочення української армії за "мирним планом" США

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував 28-пунктний "мирний план" США, який має на меті припинити російсько-українську війну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише LRT.

Гітанас Науседа. Фото: із відкритих джерел

Литовський лідер зазначив, що обговорення майбутнього України не може відбуватись без України.

Він зазначив, що будь-які ідеї, які ставлять Україну в слабке становище, є "неприйнятними, і ми не можемо зазнавати таких зусиль".

"Ми говоримо про можливе скорочення збройних сил України, територіальні поступки та деякі інші рішення, які, звичайно, фактично означатимуть капітуляцію", – сказав президент Литви.

За його словами, ЄС має використати цей момент, щоб висловити передусім "дуже сильну волю європейської спільноти", яка збереже територіальну цілісність України та надасть певні гарантії безпеки на майбутнє.

"Якщо Збройні Сили України буде скорочено на 50%, які гарантії безпеки це дасть Україні? Дуже важко зрозуміти таку ідею", – сказав литовський президент.

Він наголосив, що роль США у цьому питанні є надзвичайно важливою. Тому, зазначив президент Литви, він чекає на документ і чекає на реакцію України, як і голос європейської спільноти, який має бути сильним.

"Ми не можемо сидіти осторонь і просто коментувати мирні плани. Ми повинні брати активну участь у цьому, і це наша історична можливість", — додав Науседа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії" щодо територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.



