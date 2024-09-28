Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель высказал своем мнение относительно готовности Венгрии поддержать инициативу "Друзья мира", которую навали активно продвигать Китай и Бразилия для обсуждения "мирного плана" для Украины. Как передает портал "Комментарии", заявление Борреля приводит "Голос Америки".

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Отвечая на вопрос, продолжит ли ЕС поддерживать Украину, если США прекратят оказывать помощь, Боррель сказал, что считает, что сильная политическая приверженность по поддержке Украины в Европе останется.

Но отметил, что начинает видеть некоторые признаки ослабления европейского единства.

"Есть определенные страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно не самая могущественная, которые начинают думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова "капитуляция", но их подходы вполне эквивалентны", – отметил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, он впервые видит, "что государство-член ЕС участвует сегодня во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского".

Топ-дипломат Евросоюза добавил, что это "уникальный случай", и выразил уверенность, что такие настроения "не приведут к пандемии среди государств-членов".

Читайте также на портале "Комментарии" — буквально на днях Китай объявил о создании платформы "Друзей мира", которая якобы направлена на содействие прекращения войны в Украине. Россия, скорее всего, будет использовать ее, чтобы попытаться показать Украину, как не желающей садиться за стол переговоров. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



