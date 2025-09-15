Европейский Союз уже постепенно отказывается от российского ископаемого топлива, как того требовал президент США Дональд Трамп в минувшие выходные. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала главный спикер Европейской комиссии Паулы Пинью.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

"Постепенный отказ от российского ископаемого топлива – это то, что мы делаем и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, с очень четкой дорожной картой. Теперь мы даже имеем законодательное предложение о прекращении поступления остального газа в ЕС", — отметила пресс-секретарь.

По ее словам, ЕС активно работает над реализацией этого плана, и уже определен четкий механизм, как именно это будет происходить.

Пинью также подтвердила, что 19-й пакет санкций против России все еще находится в процессе подготовки и еще не был представлен государствам-членам.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал европейцев своими друзьями и, вместе с тем, он обвинил их в недостаточно жесткой позиции в отношении России, заявив, что они только "говорят, а не действуют". Глава Белого дома подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Также издание "Комментарии" сообщало – союзникам США в Европе необходимо поддержать инициативу президента Дональда Трампа о введении санкций в отношении стран, которые закупают российскую нефть. Такое заявление в интервью NBC News сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм.



