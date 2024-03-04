В ЕС ответили, намерены ли вести переговоры с Россией по газу

Еврокомиссия не планирует участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа в страны Европы через украинскую ГТС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет "Укринформ".

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Фото из открытых источников

"Я была очень четкой в этом и донесла это послание нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет присоединяться к переговорам с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа. Напротив, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа не позднее до 2027 года", – заявила Кадри Симсон.

По ее словам, Еврокомиссия интенсивно работает, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков, и в то же время – для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС.

Отметим, глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать действующий транзитный контракт с Россией, но готова сохранить транзит газа из России в Евросоюз по заказам европейских стран. Об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции.

"Мы не собираемся вести переговоры со страной-агрессором о том, чтобы продолжать [транзит], и ставить свои подписи под соглашением. Но у нас были переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами: если европейские страны выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать", — высказался Денис Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — Фицо заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа после 2024 года.



