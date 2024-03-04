В ЕС ответили, намерены ли вести переговоры с Россией по газу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Еврокомиссия не планирует участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа в страны Европы через украинскую ГТС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет "Укринформ".
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Фото из открытых источников
По ее словам, Еврокомиссия интенсивно работает, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков, и в то же время – для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС.
Отметим, глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать действующий транзитный контракт с Россией, но готова сохранить транзит газа из России в Евросоюз по заказам европейских стран. Об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции.
Читайте также на портале "Комментарии" — Фицо заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа после 2024 года.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 15:14
Опанькы! Наші обрізані бариги, замість заробити від співпраці з братніми торгівельними партнерами, а відповідальність перекласти на когось, отримали гарного ляпаса. Може ще й збудеться мрія коли почнуть кричати: "Ze *****, ла ла ла!