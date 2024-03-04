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Главная Новости Мир ЕС В ЕС ответили, намерены ли вести переговоры с Россией по газу
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В ЕС ответили, намерены ли вести переговоры с Россией по газу

В ЕС категорически исключили переговоры с Россией по газу

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Еврокомиссия не планирует участвовать в каких-либо контактах с Россией для продолжения транзита российского газа в страны Европы через украинскую ГТС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет "Укринформ".

В ЕС ответили, намерены ли вести переговоры с Россией по газу

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Фото из открытых источников

"Я была очень четкой в этом и донесла это послание нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет присоединяться к переговорам с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа. Напротив, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа не позднее до 2027 года", – заявила Кадри Симсон.

По ее словам, Еврокомиссия интенсивно работает, чтобы предоставить странам альтернативные пути поставок и альтернативных поставщиков, и в то же время – для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС.

Отметим, глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать действующий транзитный контракт с Россией, но готова сохранить транзит газа из России в Евросоюз по заказам европейских стран. Об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции.

"Мы не собираемся вести переговоры со страной-агрессором о том, чтобы продолжать [транзит], и ставить свои подписи под соглашением. Но у нас были переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами: если европейские страны выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать", — высказался Денис Шмыгаль.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3835332-es-ne-bude-pragnuti-prodovzenna-tranzitu-rosijskogo-gazu-cerez-ukrainu-evrokomisar.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:14

Опанькы! Наші обрізані бариги, замість заробити від співпраці з братніми торгівельними партнерами, а відповідальність перекласти на когось, отримали гарного ляпаса. Може ще й збудеться мрія коли почнуть кричати: "Ze *****, ла ла ла!


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