В ЕС ответили – поддержат ли мирный план Африки по Украине

Европейский Союз не готов поддерживать африканскую мирную инициативу по Украине, ведь она может предусматривать заморозку войны, а не ее прекращение. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Чиновник отметил, в ЕС приветствуют конструктивные инициативы, которые могут привести к миру в Украине. Однако это не касается случаев, когда речь идет о том, что Украина должна признать существующие реалии.

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"Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, безусловно, поддержим это. Однако если речь идет о прекращении огня и фиксировании существующих позиций, то это не мир. Такова наша позиция", – отметил Петер Стано.

Читайте также на портале "Комментарии" — африканские лидеры могут предложить Киеву и Москве ряд "мер по укреплению доверия", чтобы остановить войну. Именно для их обсуждения лидеры Африки сегодня и прибыли в столицу Украины. Далее ожидается визит в Санкт-Петербург, где также будут проведены консультации. Об этом пишет "Reuters", в распоряжении издания также оказались основные мирные предложения африканских стран.

Ранее "Комментарии" писали — спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



