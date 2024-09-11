В ЕС озвучили решение, готовы ли полностью отказаться от российского газа

Доля российского газа в импорте стран Европейского Союза резко снизилась после начала войны России против Украины. ЕС готов полностью отказаться от поставок из Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает сайт Еврокомиссии.

Газ. Фото из открытых источников

В заявлении говорится, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, в то время как импорт от таких надежных партнеров, как Норвегия и США, увеличился.

"Мы больше не находимся во власти трубопроводов Путина, и мы продолжаем поддерживать наших украинских партнеров по мере приближения зимы", — сказала она.

При этом Симсон заявила, что европейские компании имеют право использовать украинскую газовую инфраструктуру, поскольку на это нет санкций и есть интерес с украинской стороны

В докладе о состоянии Энергетического сообщества за 2024 год говорится, что цены на энергоносители более стабильны и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года.

При этом ЕС достиг своей 90-процентного зимнего плана по хранению газа 19 августа 2024 года, значительно раньше крайнего срока 1 ноября.

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