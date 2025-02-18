В ЕС озвучили свою позицию по условиям мира для Украины: должны быть выполнены три пункта

Любое соглашение должно базироваться на трех ключевых пунктах: независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленную надежными гарантиями безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Во время встречи со специальным представителем США по Украине и России Китом Келлогом в Брюсселе она отметила решающую роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины. ЕС выделил в общей сложности 135 млрд евро (примерно 145 млрд долларов) – больше, чем любой другой союзник. Это сумма включает в себя 52 млрд долларов военной помощи, что соответствует вкладу США.

Она изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов с целью укрепления как европейского, так и украинского военный потенциал.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС в полной мере оказывает военную помощь Украине и готов сделать даже больше.

"Подтвердив приверженность ЕС справедливому и прочному миру, президент повторила, что любая резолюция должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленную надежными гарантиями безопасности", — говорится в сообщении.

Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают.

Фон дер Ляйен отметила, "сейчас критический момент" в ситуации вокруг Украины.

Стоит напомнить, по данным Кильского института, в общей сложности за последние три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи. Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.

Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине. Европа выделила Украине 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.

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