В ЕС передумали запрещать продажу новых бензиновых автомобилей после 2035 года: детали

В Европейском Союзе вновь стала актуальна тема запрета продажи новых авто с ДВС с 2035 года. На фоне экономического спада, медленного перехода на электромобили и давления автомобильной промышленности, Брюссель готовится откорректировать свое решение и внести изменения в законодательство. Об этом пишет The Verge.

Электромобиль. Фото: из открытых источников

Руководители европейских автопроизводителей настаивают на том, что установленный ранее дедлайн больше не отвечает реальным темпам развития инфраструктуры. Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что в нынешних условиях нужна "более гибкая стратегия", позволяющая сохранить рабочие места, конкурентоспособность и обеспечить производителям ресурсы для финансирования перехода на электротягу.

В октябре лидеры ЕС призвали Еврокомиссию проанализировать требования и предложить смягчение правил до конца года. Среди возможных изменений – разрешение после 2035 продавать гибриды и авто, работающие на синтетическом или биотопливе. Часть отрасли просит приравнять такие модели к нулевым выбросам, которые ранее ЕС не допускал.

Общественные организации предупреждают, что ослабление норм может замедлить развитие электромобилей и усилить позиции китайских производителей. В Transport&Environment заявили, что такой подход "размывает основу европейского климатического законодательства" и может навредить конкурентоспособности европейского рынка.

Национальные правительства также занимают разные позиции. Германия, где автомобильный сектор обеспечивает около 800 тыс. рабочих мест, активно выступает за более длинную переходную фазу. Франция поддерживает гибкие формулировки, но призывает не отказываться от общего курса на электрификацию, поскольку именно жесткие нормативы стимулировали строительство новых гигафабрик и инвестиции в аккумуляторы.

В то же время, некоторые производители считают, что обсуждаемые изменения недостаточны. BMW критикует подход ЕС, фокусирующийся только на выбросах из выхлопной трубы, а не на полном углеродном следе производства. "Зеленые" организации отмечают, что плагин-гибриды в реальности потребляют больше горючего, чем заявлено, и не является мостиком до полной электрификации.

Компании, которые уже сделали ставку на электромобили, например Polestar или Lucid, предостерегают, что пересмотр правил может дать ложный сигнал рынку и замедлить переход. По их мнению, Европа рискует отстать от глобальной конкуренции, если откажется от жестких ориентиров.

