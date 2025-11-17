В ЄС передумали забороняти продаж нових бензинових автомобілів після 2035 року: деталі

В Європейському Союзі знову стала актуальною тема заборони продажу нових авто з ДВЗ із 2035 року. На тлі економічного спаду, повільного переходу на електромобілі та тиску автомобільної промисловості Брюссель готується відкоригувати своє рішення та внести зміни до законодавства. Про це пише The Verge.

Електромобіль. Фото: із відкритих джерел

Керівники європейських автовиробників наполягають на тому, що встановлений раніше дедлайн більше не відповідає реальним темпам розвитку інфраструктури. Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Калленіус заявив, що у нинішніх умовах потрібна "більш гнучка стратегія", яка дозволить зберегти робочі місця, конкурентоспроможність і забезпечити виробникам ресурси для фінансування переходу на електротягу.

У жовтні лідери ЄС закликали Єврокомісію проаналізувати вимоги та запропонувати пом'якшення правил до кінця року. Серед можливих змін – дозвіл після 2035-го продавати гібриди та авто, що працюють на синтетичному чи біопаливі. Частина галузі просить прирівняти такі моделі до нульових викидів, що раніше ЄС не допускав.

Громадські організації попереджають, що послаблення норм може сповільнити розвиток електромобілів і посилити позиції китайських виробників. У Transport & Environment заявили, що такий підхід "розмиває основу європейського кліматичного законодавства" і може нашкодити конкурентоспроможності європейського ринку.

Національні уряди також займають різні позиції. Німеччина, де автомобільний сектор забезпечує близько 800 тис. робочих місць, активно виступає за довшу перехідну фазу. Франція підтримує гнучкі формулювання, але закликає не відмовлятися від загального курсу на електрифікацію, оскільки саме жорсткі нормативи стимулювали будівництво нових гігафабрик і інвестиції в акумулятори.

Водночас деякі виробники вважають, що обговорювані зміни недостатні. BMW критикує підхід ЄС, який фокусується лише на викидах із вихлопної труби, а не на повному вуглецевому сліді виробництва. "Зелені" організації наголошують, що плагін-гібриди в реальності споживають більше пального, ніж заявлено, та не є містком до повної електрифікації.

Компанії, які вже зробили ставку на електромобілі, як-от Polestar чи Lucid, застерігають, що перегляд правил може дати хибний сигнал ринку та сповільнити перехід. На їхню думку, Європа ризикує відстати від глобальної конкуренції, якщо відмовиться від жорстких орієнтирів.

