В ЕС переходят на новый стандарт безопасности: что это значит для украинских водителей

Испания станет первой страной, которая откажется от классических аварийных треугольников: с 1 января 2026 г. для зарегистрированных в стране авто треугольники больше не будут обязательными – их заменят компактные проблесковые маячки V16. Такое решение было принято из соображений безопасности водителей. Ведь чтобы правильно установить треугольник, приходится выходить из авто и идти несколько десятков метров вдоль дороги – под угрозой попасть под движение.

Аварийная остановка. Фото: из открытых источников

Новая лампа V16 – небольшой прибор на батарейках – можно включить прямо из салона и прикрепить (чаще всего магнитом) на крышу авто через открытое окно. Она излучает яркий желтый пульсирующий свет, видимый на расстоянии до километра. В случае ДТП не следует выходить, чтобы обеспечить безопасность – важное преимущество, особенно на скоростных трассах и ночью.

Еще более передовые версии таких маячков передают сигнал с геолокацией на службы спасения, что ускорит прибытие помощи – особенно если авто нелегко увидеть или подсветить вручную.

Украинцам, которые собрались в Испанию, стоит учесть, если вы въезжаете в Испанию на собственном автомобиле с украинской регистрацией – покупать V16 не обязательно. Действуют правила, предусмотренные Венской конвенцией: классический набор – треугольник, жилет, аптечка – остается в силе.

Если же вы берете авто напрокат в Испании, логично, что он уже зарегистрирован там. Итак, перед выездом на дорогу проверьте наличие маячка V16 в бардачке и узнайте, как им пользоваться. Отсутствие такого устройства может привести к штрафу.

Для сравнения: в Украине пока действуют классические правила – как предусматривает пункт 9.10 ПДД, аварийный знак нужно устанавливать на расстоянии не менее 20 м до автомобиля в пределах населенного пункта и не менее 40 м вне его. Если остановка произошла в месте с ограниченной видимостью – знак должен быть выставлен так, чтобы у других водителей было достаточно времени заметить авто и среагировать.

Читайте на портале "Комментарии" — привычка, которая убивает двигатель и может ударить по кошельку: каждому водителю это стоит знать.



