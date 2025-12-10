logo_ukra

В ЄС переходять на новий стандарт безпеки: що це означає для українських водіїв
НОВИНИ

В ЄС переходять на новий стандарт безпеки: що це означає для українських водіїв

Новий обов’язковий пристрій у авто: Іспанія замінює трикутники на V16

10 грудня 2025, 15:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Іспанія стане першою країною, яка відмовиться від класичних аварійних трикутників: з 1 січня 2026 року для зареєстрованих в країні авто трикутники більше не будуть обов’язковими – їх замінять компактні проблискові маячки V16. Таке рішення ухвалено з міркувань безпеки водіїв. Адже, щоб правильно встановити трикутник, доводиться виходити з авто й іти кілька десятків метрів уздовж дороги – під загрозою потрапити під рух.

В ЄС переходять на новий стандарт безпеки: що це означає для українських водіїв

Аварійна зупинка. Фото: з відкритих джерел

Натомість нова лампа V16 – невеликий прилад на батарейках – можна увімкнути прямо з салону та прикріпити (найчастіше магнітом) на дах авто через відчинене вікно. Вона випромінює яскраве жовте пульсуюче світло, видиме на відстані до кілометра. У разі ДТП не треба виходити, щоб забезпечити безпеку – важлива перевага, особливо на швидкісних трасах та вночі.

Ще більш передові версії таких маячків передають сигнал із геолокацією на служби порятунку, що пришвидшить прибуття допомоги – особливо, якщо авто нелегко побачити чи підсвітити вручну.

Українцям, які зібралися до Іспанії варто врахувати, якщо ви в’їжджаєте до Іспанії на власному автомобілі з українською реєстрацією – купувати V16 не обов’язково. Діють правила, передбачені Віденською конвенцією: класичний набір – трикутник, жилет, аптечка – залишається чинним.

Якщо ж ви берете авто напрокат в Іспанії, логічно, що воно вже зареєстроване там. Отже, перед виїздом на дорогу перевірте наявність маячка V16 у бардачку та дізнайтесь, як ним користуватися. Відсутність такого пристрою може призвести до штрафу.

Для порівняння: в Україні поки що діють класичні правила – як передбачає пункт 9.10 ПДР, аварійний знак треба встановлювати на відстані не менше 20 м до авто в межах населеного пункту та не менше 40 м поза ним. Якщо зупинка сталася в місці з обмеженою видимістю – знак має бути виставлений так, щоб інші водії мали достатньо часу помітити авто й зреагувати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — звичка, яка вбиває двигун та може вдарити по гаманцю: кожному водієві варто це знати.




