В ЕС по итогам саммита приняли важное решен по помощи Украине: подробности

Страны-члены Европейского союза призвали активизировать оказание помощи Украине. В частности, речь идет о ПВО и оружии, что помогут защитить инфраструктуру и население от ударов РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в документе, обнародованном по итогам саммита ЕС.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Так, в итоговом коммюнике констатируется продолжение поддержки Украины. В частности, ЕС подтверждает дальнейшую "непоколебимую" поддержку Украины и ее народа "столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо".

"Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, будет активизирована доставка военной помощи Украине. В частности, систем ПВО, боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критически важной энергетической инфраструктуры", — говорится в документе.

Также, по мнению Европейского совета, "Россия не должна преобладать", а ЕС "решительно осуждает недавнюю эскалацию боевых действий со стороны России".

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