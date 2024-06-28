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В ЕС по итогам саммита приняли важное решен по помощи Украине: подробности

Украина может получить еще больше ПВО и оружия от союзников

сегодня, 10:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны-члены Европейского союза призвали активизировать оказание помощи Украине. В частности, речь идет о ПВО и оружии, что помогут защитить инфраструктуру и население от ударов РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в документе, обнародованном по итогам саммита ЕС.

В ЕС по итогам саммита приняли важное решен по помощи Украине: подробности

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Так, в итоговом коммюнике констатируется продолжение поддержки Украины. В частности, ЕС подтверждает дальнейшую "непоколебимую" поддержку Украины и ее народа "столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо".

"Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, будет активизирована доставка военной помощи Украине. В частности, систем ПВО, боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критически важной энергетической инфраструктуры", — говорится в документе.

Также, по мнению Европейского совета, "Россия не должна преобладать", а ЕС "решительно осуждает недавнюю эскалацию боевых действий со стороны России".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и ЕС подписали соглашение о безопасности с финансовыми обязательствами. Документ, который называется "Общие обязательства по обеспечению безопасности между Европейским Союзом и Украиной", существенно отличается от двусторонних договоров безопасности Украины и государств-членов НАТО. В частности, соглашение с ЕС не содержит никаких упоминаний о будущем членстве Украины в Альянсе и о его поддержке, поскольку в ЕС входят как внеблоковые государства (Австрия, Ирландия), так и Венгрия, в целом воздерживающаяся от поддержки Украины. Что даст Украине это соглашение и зачем оно ЕС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.consilium.europa.eu/media/qa3lblga/euco-conclusions-27062024-en.pdf
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