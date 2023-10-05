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В ЕС подсчитали, сколько будет стоить вступление Украины в Европейский Союз

Европейский союз провел внутренний анализ, показавший возможные расходы ЕС на Украину при вступлении.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Согласно внутренним документам Совета ЕС, вступление Украины в Европейский Союз будет означать дополнительные расходы. По расчетам, это будет 186 млрд евро в течение семи лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

В ЕС подсчитали, сколько будет стоить вступление Украины в Европейский Союз

ЕС потратит на Украину в Европейском Союзе 186 млрд. евро. Фото из открытых источников

В отчете ЕС описывается несколько факторов расширения блока. В частности, это касается увеличения внутреннего рынка Европейского Союза и усиления влияния на международной арене. Однако в документах также учтены некоторые "проблемные" вопросы, касающиеся верховенства права, способности ЕС принимать решения, определения сельскохозяйственного бюджета ЕС и другие.


Таким образом, по предварительным данным ЕС в течение семи лет после вступления Украины в блок потратит около 186 млрд евро на Украину. Кроме того, в документе подсчитали, что расширение Европейского Союза с включением шести балканских стран, Грузии и Молдовы потребует еще 74 млрд евро.

Это будет означать, что такие страны как Чехия, Мальта, Эстония, Словения, Литва и другие не будут иметь права на получение денег от ЕС. Другие страны могут из бенефициаров превратиться в финансовых доноров. К примеру, Польша получила от ЕС за 14 лет членства около 150 млрд евро. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии заявил, что подсчеты имеют много меняющихся переменных, которые только экстраполируют будущий бюджет ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия требует от ЕС снизить помощь Украине: о какой сумме идет речь.

Также "Комментарии" писали, что в Австрии сделали скандальное заявление о мирных переговорах Украины и России.



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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-accession-cost-186-billion-eu-enlargement/
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