В ЕС пошли разговоры о важности "договориться" с РФ, чтобы закончить войну в Украине

Европейский Союз пока не располагает достаточными инструментами, чтобы заставить Россию пойти на уступки, поэтому должен получить официальный мандат от стран-членов для возможных переговоров с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью французской газете Le Monde.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

По словам политика, у Европы ограниченные рычаги давления на Кремль. Он отметил, что ЕС не может напрямую угрожать российскому диктатору Владимиру Путину поставками оружия Украине и не способен экономически изолировать Россию без поддержки Соединенных Штатов.

"Поскольку мы не можем угрожать Путину, отправляя оружие в Украину, и не можем экономически задушить его без поддержки США, остается только один способ – заключить соглашение", — подчеркнул бельгийский премьер.

Де Вевер считает, что заставить Россию капитулировать можно только при условии полной поддержки со стороны Вашингтона. Однако, по его словам, позиция нынешней администрации США вызывает вопросы.

"Иногда мне кажется, что они ближе к Путину, чем к Владимиру Зеленскому", — заявил он.

Премьер также предупредил, что без четкого мандата ЕС не должен участвовать в переговорах, где американская сторона может давить на Киев ради компромиссного соглашения.

"Без мандата на переговоры в Москве мы не сядем за стол, где США будут давить на Украину. И уже сейчас можно сказать: это будет плохая сделка для нас", — отметил он.

Ранее ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, пытались восстановить контакты с Москвой, опасаясь, что США могут попытаться самостоятельно договориться о завершении войны.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в свою очередь считает, что Европа должна сначала выработать единую позицию по условиям возможного мира.

Подобную осторожность поддерживает и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, то, каким образом завершится война в Европе, будет определять безопасность континента и его роль в мире на десятилетия вперед.

