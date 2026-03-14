В ЕС пошли разговоры о важности "договориться" с РФ, чтобы закончить войну в Украине

Кравцев Сергей
Европейский Союз пока не располагает достаточными инструментами, чтобы заставить Россию пойти на уступки, поэтому должен получить официальный мандат от стран-членов для возможных переговоров с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью французской газете Le Monde.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
По словам политика, у Европы ограниченные рычаги давления на Кремль. Он отметил, что ЕС не может напрямую угрожать российскому диктатору Владимиру Путину поставками оружия Украине и не способен экономически изолировать Россию без поддержки Соединенных Штатов.
Де Вевер считает, что заставить Россию капитулировать можно только при условии полной поддержки со стороны Вашингтона. Однако, по его словам, позиция нынешней администрации США вызывает вопросы.
Премьер также предупредил, что без четкого мандата ЕС не должен участвовать в переговорах, где американская сторона может давить на Киев ради компромиссного соглашения.
Ранее ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, пытались восстановить контакты с Москвой, опасаясь, что США могут попытаться самостоятельно договориться о завершении войны.
Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в свою очередь считает, что Европа должна сначала выработать единую позицию по условиям возможного мира.
Подобную осторожность поддерживает и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, то, каким образом завершится война в Европе, будет определять безопасность континента и его роль в мире на десятилетия вперед.
