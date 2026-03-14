У ЄС пішли розмови про важливість "договоритися" з РФ, щоб закінчити війну в Україні
У ЄС пішли розмови про важливість "договоритися" з РФ, щоб закінчити війну в Україні

Брюссель має отримати мандат на переговори з Москвою, інакше долю війни можуть вирішити США і не на користь України

14 березня 2026, 18:05
Автор:
Кравцев Сергей

Європейський Союз поки не має достатніх інструментів, щоб змусити Росію піти на поступки, тому має отримати офіційний мандат від країн-членів для можливих переговорів із Москвою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер в інтерв'ю французькій газеті Le Monde.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: з відкритих джерел

За словами політика, Європа має обмежені важелі тиску на Кремль. Він зазначив, що ЄС не може безпосередньо загрожувати російському диктатору Володимиру Путіну постачанням зброї Україні та не здатний економічно ізолювати Росію без підтримки Сполучених Штатів.

"Оскільки ми не можемо загрожувати Путіну, відправляючи зброю в Україну, і не можемо економічно задушити її без підтримки США, залишається лише один спосіб – укласти угоду", — наголосив бельгійський прем'єр.

Де Вевер вважає, що змусити Росію капітулювати можна лише за умови повної підтримки з боку Вашингтона. Проте, за його словами, позиція нинішньої адміністрації США викликає запитання.

"Іноді мені здається, що вони ближчі до Путіна, ніж до Володимира Зеленського", — заявив він.

Прем'єр також попередив, що без чіткого мандату ЄС не повинен брати участь у переговорах, де американська сторона може тиснути на Київ задля компромісної угоди.

"Без мандату на переговори в Москві ми не сядемо за стіл, де США тиснуть на Україну. І вже зараз можна сказати: це буде погана угода для нас", — наголосив він.

Раніше низка європейських лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, намагалася відновити контакти з Москвою, побоюючись, що США можуть спробувати самостійно домовитися про завершення війни.

Глава дипломатії ЄС Кайя Каллас у свою чергу вважає, що Європа має спочатку виробити єдину позицію щодо умов можливого світу.

Подібну обережність підтримує і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, те, як завершиться війна в Європі, визначатиме безпеку континенту та його роль у світі на десятиліття вперед.

Джерело: https://www.lemonde.fr/international/live/2026/03/14/en-direct-guerre-en-ukraine-les-dernieres-informations_6669953_3210.html#id-2899381
