В ЕС поставили ультиматум из-за планов Трампа и Путина встретиться в Будапеште: детали

Высокопоставленный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас охарактеризовала возможный визит Владимира Путина в Венгрию, страны-члена ЕС, как нежелательный и неприятный. Она выразила это в преддверии встречи министров иностранных дел европейских государств в Люксембурге, сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Каллас отметила, что инициативы Дональда Трампа по установлению мира заслуживают поддержки, но также важно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский имел возможность лично переговорить с российским лидером.

"Соединенные Штаты оказывают значительное влияние, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Если этот потенциал будет использован, и конфликт удастся остановить, это будет положительным результатом", — заявила представитель ЕС.

В то же время она подчеркнула, что вызывает обеспокоенность тот факт, что человек, на которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, может официально посетить европейское государство.

"Главный вопрос — будет ли эта встреча реальное влияние", — добавила Каллас.

Она также сообщила, что в ближайшее время ожидается утверждение 19-го пакета санкций против России.

В свою очередь глава МИД Литвы Кястутис Будрис категорически заявил, что для Путина нет места ни в одной столице Европы.

"Путину предстоит быть не ни в одном европейском городе, а на скамье подсудимых в Гааге", — подчеркнул литовский министр.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с представителями СМИ выразил критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что деятельность последнего на международной арене не имеет никакого отношения к настоящей роли посредника в конфликте между Украиной и Россией.