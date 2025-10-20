У ЄС поставили ультиматум через плани Трампа і Путіна зустрітися в Будапешті: деталі

Високопоставлена представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас охарактеризувала можливий візит Володимира Путіна до Угорщини, країни-члена ЄС, як небажаний і неприємний. Вона висловила це напередодні зустрічі міністрів закордонних справ європейських держав у Люксембурзі, повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

Каллас зазначила, що ініціативи Дональда Трампа щодо встановлення миру заслуговують на підтримку, але також важливо, щоб президент України Володимир Зеленський мав змогу особисто переговорити з російським лідером.

"Сполучені Штати мають значний вплив, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів. Якщо цей потенціал буде використано, і конфлікт вдасться зупинити, це буде позитивним результатом", — заявила представниця ЄС.

Водночас вона наголосила, що викликає стурбованість той факт, що людина, на яку видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом, може офіційно відвідати європейську державу.

"Головне питання — чи матиме ця зустріч реальний вплив", — додала Каллас.

Вона також повідомила, що найближчим часом очікується затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії.

У свою чергу, глава МЗС Литви Кястутіс Будрис категорично заявив, що для Путіна немає місця у жодній столиці Європи.

"Путіну належить бути не в жодному європейському місті, а на лаві підсудних у Гаазі", — підкреслив литовський міністр.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з представниками ЗМІ висловив критику на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, підкресливши, що діяльність останнього на міжнародній арені не має жодного стосунку до справжньої ролі посередника у конфлікті між Україною та Росією.