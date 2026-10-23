В ЕС предложили новый шаг против России: где может начаться военная операция

Европейский парламент призвал Евросоюз рассмотреть возможность развёртывания военно-морской операции в Чёрном море на фоне российских атак на гражданские торговые суда. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Военная операция в Черном море. Фото: из открытых источников

В принятой резолюции депутаты также предложили НАТО изучить инициативу по созданию миссии "Черноморский страж". Предполагается, что усиление координации европейских стран и Альянса позволит повысить безопасность судоходства и оперативнее реагировать на новые угрозы в регионе.

Отдельное внимание парламентарии уделили защите восточного фланга НАТО. Они призвали страны ЕС совместно с Альянсом поддержать Болгарию и Румынию в развитии систем раннего обнаружения и отслеживания беспилотников, представляющих потенциальную угрозу безопасности.

Кроме того, Европарламент настаивает на скорейшей реализации инициативы по созданию центра морской безопасности в Чёрном море. Такой механизм мог бы стать дополнительной площадкой для обмена информацией и координации действий государств региона.

Для финансирования этих мер депутаты предложили направить неиспользованные средства инструмента SAFE на помощь Румынии и Болгарии. Они также призвали предусмотреть отдельное финансирование черноморской безопасности в следующем бюджете Евросоюза.

Резолюция получила 432 голоса "за". Против выступили 52 депутата, ещё 88 воздержались.

В документе также выражена обеспокоенность неоднозначной позицией правительства Болгарии по отношению к российской угрозе. Европарламентарии призвали Софию не затягивать с участием в инициативах НАТО по противодействию вражеским беспилотникам.

При этом резолюция сама по себе не означает, что военно-морская операция уже утверждена или начнёт действовать в ближайшее время. Теперь ключевой вопрос – готовы ли страны ЕС и НАТО перейти от политических призывов к конкретным решениям, финансированию и практическим мерам защиты Чёрного моря.

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