У ЄС запропонували новий крок проти Росії: де може розпочатися військова операція

Європейський парламент закликав Євросоюз розглянути можливість розгортання військово-морської операції у Чорному морі на тлі російських атак на цивільні торгові судна. Про це повідомила прес-служба Європарламенту.

Військова операція у Чорному морі. Фото: з відкритих джерел

У ухваленій резолюції депутати також запропонували НАТО вивчити ініціативу створення місії "Чорноморський страж". Передбачається, що посилення координації європейських країн та Альянсу дозволить підвищити безпеку судноплавства та оперативніше реагувати на нові загрози у регіоні.

Окрему увагу парламентарі приділили захисту східного флангу НАТО. Вони закликали країни ЄС спільно з Альянсом підтримати Болгарію та Румунію у розвитку систем раннього виявлення та відстеження безпілотників, які становлять потенційну загрозу безпеці.

Крім того, Європарламент наполягає на якнайшвидшій реалізації ініціативи щодо створення центру морської безпеки у Чорному морі. Такий механізм міг би стати додатковим майданчиком для обміну інформацією та координації дій держав регіону.

Для фінансування цих заходів депутати запропонували спрямувати невикористані кошти інструменту SAFE на допомогу Румунії та Болгарії. Вони також закликали передбачити окреме фінансування чорноморської безпеки у наступному бюджеті Євросоюзу.

Резолюція отримала 432 голоси за. Проти виступили 52 депутати, ще 88 утрималися.

У документі також висловлено стурбованість неоднозначною позицією уряду Болгарії щодо російської загрози. Європарламентарі закликали Софію не затягувати за участю в ініціативах НАТО щодо протидії ворожим безпілотникам.

При цьому резолюція сама собою не означає, що військово-морська операція вже затверджена або почне діяти найближчим часом. Тепер ключове питання – чи готові країни ЄС та НАТО перейти від політичних закликів до конкретних рішень, фінансування та практичних заходів захисту Чорного моря.

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