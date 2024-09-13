В ЕС придумали наказание для РФ за поставки ракет от Ирана

В Евросоюзе традиционно готовят санкционное давление на Кремль за решение пойти на эскалацию в войне с Украиной, начав поставки ракет из Ирана. Как передает портал "Комментарии", вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает недавнюю передачу баллистических ракет иранского производства в Россию.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что эта передача является прямой угрозой европейской безопасности и представляет собой значительную эскалацию с материальной точки зрения из-за предоставления иранских дронов и боеприпасов, которые Россия использует в ее незаконной агрессивной войне против Украины.

"Это происходит в разгар самых последних атак России против Украины, включая применение баллистических ракет и дронов, что доказывает ее четкую настроенность продолжать жестокую агрессивную войну против Украины и ее народа, особенно нацеленную на критическую энергетическую инфраструктуру в попытке вызвать как можно большее количество потерь жизней среди гражданского населения и нанести полномасштабные разрушения. Иранские баллистические ракеты теперь могут быть применены, чтобы вызвать дальнейшие страдания и разрушения в Украине", — подчеркнул Боррель.

Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз не менял своей позиции относительно вовлеченности Ирана в войну, которую ведет путинская Россия. В частности, Евросоюз постоянно решительно предостерегал Иран не поставлять баллистические ракеты в Россию.

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