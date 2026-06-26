В ЕС призывают к экстренному саммиту: какая причина

Европейская партия "зеленых" призвала глав государств и правительств Европейского Союза срочно провести внеочередной саммит из-за масштабной волны жары, охватившей значительную часть континента. По мнению политической силы, ЕС больше не может откладывать принятие решений по защите населения от экстремальных погодных явлений и усилению климатической политики.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Причиной обращения стали рекордно высокие температуры, зафиксированные на этой неделе во многих странах Западной Европы. В некоторых регионах столбики термометров поднялись почти до 40 градусов или превысили эту отметку. Особую обеспокоенность вызывает то, что даже ночью воздух не охлаждается, создавая серьезные риски для пожилых людей, детей и граждан с хроническими заболеваниями.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни волна аномальной жары распространится на восток континента, затронув, в частности, Польшу и соседние страны.

В партии "зеленых" отмечают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за глобальных изменений климата. В то же время, они раскритиковали решение ЕС об смягчении отдельных положений Европейского зеленого курса, принятых ради поддержки конкурентоспособности экономики.

Последствия жары уже ощутимы по всей Европе. Во Франции временно прекратили работу тысячи учебных заведений, а в Италии и Испании сообщают о смертельных исходах, связанных с высокими температурами. Кроме того, аномальная погода создает сложности для работы транспорта и энергетических систем.

Несмотря на быстрое обострение ситуации, вопрос адаптации к климатическим изменениям не стал одним из ключевых во время последнего саммита Европейского совета, что лишь усилило критику со стороны экологических сил.

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