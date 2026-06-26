В ЄС закликають до екстреного саміту: яка причина

Європейська партія "зелених" закликала керівників держав і урядів Європейського Союзу терміново провести позачерговий саміт через масштабну хвилю спеки, яка охопила значну частину континенту. На думку політичної сили, ЄС більше не може відкладати ухвалення рішень щодо захисту населення від екстремальних погодних явищ та посилення кліматичної політики.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Причиною звернення стали рекордно високі температури, які цього тижня зафіксували в багатьох країнах Західної Європи. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднялися майже до 40 градусів або перевищили цю позначку. Особливе занепокоєння викликає те, що навіть уночі повітря не охолоджується, створюючи серйозні ризики для людей похилого віку, дітей та громадян із хронічними захворюваннями.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями хвиля аномальної спеки пошириться на схід континенту, зачепивши, зокрема, Польщу та сусідні країни.

У партії "зелених" наголошують, що екстремальні погодні явища стають дедалі частішими через глобальні зміни клімату. Водночас вони розкритикували рішення ЄС про пом'якшення окремих положень Європейського зеленого курсу, ухвалені заради підтримки конкурентоспроможності економіки.

Наслідки спеки вже відчутні по всій Європі. У Франції тимчасово припинили роботу тисячі навчальних закладів, а в Італії та Іспанії повідомляють про смертельні випадки, пов'язані з високими температурами. Крім того, аномальна погода створює труднощі для роботи транспорту та енергетичних систем.

Попри стрімке загострення ситуації, питання адаптації до кліматичних змін не стало одним із ключових під час останнього саміту Європейської ради, що лише посилило критику з боку екологічних сил.

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