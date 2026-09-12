В ЕС раскрыли настоящую цель заявлений Путина о мире

Заявления Кремля о готовности завершить войну дипломатическим путем не заслуживают доверия, пока российская армия продолжает массированные атаки на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По его словам, заявления Владимира Путина о стремлении к переговорам фактически обесцениваются действиями российской армии. Пока Москва говорит о дипломатическом урегулировании, российские ракеты и беспилотники продолжают поражать украинские города и гражданскую инфраструктуру.

Будрис считает, что настоящей целью Кремля может быть попытка выиграть время и избежать дальнейшего усиления санкционного давления. Российское руководство, по его оценке, стремится убедить международное сообщество в готовности к миру, одновременно продолжая военную кампанию.

Особенно показательной министр назвал очередную массированную атаку на Одесскую область. По его словам, в результате удара погибли не менее 11 мирных жителей, а около 100 человек получили ранения. Среди пострадавших оказался пятимесячный ребенок.

Глава литовского МИД призвал партнеров Украины реагировать не на заявления Кремля, а на его реальные действия. По его мнению, Москва понимает прежде всего язык силы, поэтому Западу следует одновременно наращивать военную поддержку Киева и усиливать санкции против России и связанных с ней структур.

Литва, заявил Будрис, намерена продолжать поддержку Украины. По его словам, международные партнеры должны помогать Киеву столько, сколько потребуется для противостояния российской агрессии.

Таким образом, Вильнюс предлагает оценивать российские мирные инициативы через призму происходящего на поле боя: пока удары продолжаются, обещания Москвы о переговорах не могут считаться достаточным основанием для ослабления давления на Кремль.

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