У ЄС розкрили справжню мету заяв Путіна про мир

Заяви Кремля про готовність завершити війну дипломатичним шляхом не заслуговують на довіру, поки російська армія продовжує масовані атаки на Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За його словами, заяви Володимира Путіна про прагнення переговорів фактично знецінюються діями російської армії. Поки Москва говорить про дипломатичне врегулювання, російські ракети та безпілотники продовжують вражати українські міста та громадянську інфраструктуру.

Будріс вважає, що справжньою метою Кремля може бути спроба виграти час та уникнути подальшого посилення санкційного тиску. Російське керівництво, за його оцінкою, прагне переконати міжнародне співтовариство у готовності до миру, водночас продовжуючи військову кампанію.

Особливо показовою міністр назвав чергову масовану атаку на Одещину. За його словами, внаслідок удару загинули щонайменше 11 мирних жителів, а близько 100 людей отримали поранення. Серед постраждалих виявилася п'ятимісячна дитина.

Глава литовського МЗС закликав партнерів України реагувати не на заяви Кремля, а на його реальні дії. На його думку, Москва розуміє насамперед мову сили, тому Заходу слід одночасно нарощувати військову підтримку Києва та посилювати санкції проти Росії та пов'язаних із нею структур.

Литва, заявив Будріс, має намір продовжувати підтримку України. За його словами, міжнародні партнери повинні допомагати Києву стільки, скільки потрібно для протистояння російській агресії.

Таким чином, Вільнюс пропонує оцінювати російські мирні ініціативи через призму бою: поки удари тривають, обіцянки Москви про переговори не можуть вважатися достатньою підставою для ослаблення тиску на Кремль.

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