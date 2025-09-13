В ЕС раскрыли план, как принудить Путина к миру

Рубрики
Кравцев Сергей
ЕС нуждается в том, чтобы улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, ведь это есть залогом того, что удастся принудить российского диктатора к миру. Такое мнение в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland высказала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.
ЕС и США. Фото: из открытых источников
По ее словам, подход Дональда Трампа очень бизнес-ориентированный. Поэтому европейцы должны постоянно спрашивать себя: "чего мы хотим достичь, чего хочет другая сторона и какие рычаги влияния мы имеем?".
Кая Каллас считает, что европейцы должны адаптироваться к новым реалиям.
Она отметила, что реальный прогресс в этом направлении уже был достигнут в течение последних недель.
Отметим, в ходе этого же интервью Кая Каллас отметила, что даже вести разговоры о возможных территориальных уступках Украины означает попасть в ловушку путинского режима.
Так топ-дипломат Евросоюза прокомментировала немецкие опросы, которые показали, что большинство немцев выступают за территориальные уступки Украины ради мира.