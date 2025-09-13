В ЕС раскрыли план, как принудить Путина к миру

ЕС нуждается в том, чтобы улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, ведь это есть залогом того, что удастся принудить российского диктатора к миру. Такое мнение в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland высказала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

ЕС и США. Фото: из открытых источников

"США есть и останутся нашим важнейшим партнером. Но нет сомнений, что новая администрация глубоко изменила стиль и способ, в который США проводят политику и ведут свой официальный бизнес", – сказала Каллас.

По ее словам, подход Дональда Трампа очень бизнес-ориентированный. Поэтому европейцы должны постоянно спрашивать себя: "чего мы хотим достичь, чего хочет другая сторона и какие рычаги влияния мы имеем?".

Кая Каллас считает, что европейцы должны адаптироваться к новым реалиям.

"Моя цель – снова улучшить отношения с США и теснее координировать с Вашингтоном наши шаги в противодействии российской захватнической войне в Украине", – сказала Каллас.

Она отметила, что реальный прогресс в этом направлении уже был достигнут в течение последних недель.

"Наши американские коллеги говорят, что президент Трамп – очень нетерпеливый человек, и, если Владимир Путин тянет время, мы должны ответить. Для мира всегда нужны двое, а для войны – один. Украина хочет мира, американцы хотят мира, европейцы хотят мира, европейцы хотят мира. Единственный, кто насмехается и высмеивает любые мирные усилия – это Владимир Путин. Вместе с США мы должны найти способы заставить его к миру", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

Отметим, в ходе этого же интервью Кая Каллас отметила, что даже вести разговоры о возможных территориальных уступках Украины означает попасть в ловушку путинского режима.

Так топ-дипломат Евросоюза прокомментировала немецкие опросы, которые показали, что большинство немцев выступают за территориальные уступки Украины ради мира.



