В ЕС рассказали, чего добивается Китай

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Кравцев Сергей
Власти Китая намерены установить новый мировой порядок, в котором центром будет именно Пекин. Как передает издание "Комментарии", такую позицию у себя в Twitter озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Флаги Китая и ЕС. Фото из открытых источников
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Фон дер Ляйен также обратила внимание, что сейчас отношения Евросоюза с Китаем зависят от того, как будет меняться сотрудничество Пекина с Москвой.
Урсула фон дер Ляйен напомнила о том, что с Китай уже заявил о себе в негативном свете. Во-первых, не стоит забывать о тайваньском вопросе, где Пекин показал, что способен идти на агрессию, ради достижения своих целей. Во-вторых, нарушение прав людей в КНР неоднократно фиксировалось международными организациями.
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Также издание "Комментарии" сообщало – как Китай подыграет России с ядерным шантажом – каким образом китайское оружие попадет в РФ.
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