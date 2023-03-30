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В ЕС рассказали, чего добивается Китай

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу

сегодня, 13:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Власти Китая намерены установить новый мировой порядок, в котором центром будет именно Пекин. Как передает издание "Комментарии", такую позицию у себя в Twitter озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС рассказали, чего добивается Китай

Флаги Китая и ЕС. Фото из открытых источников

“Четкая цель Китая – системное изменение международного порядка с Китаем в центре”, — отметила она на пресс-конференции перед своим визитом в Пекин.


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Фон дер Ляйен также обратила внимание, что сейчас отношения Евросоюза с Китаем зависят от того, как будет меняться сотрудничество Пекина с Москвой.

"То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем", — отметила чиновница.

Урсула фон дер Ляйен напомнила о том, что с Китай уже заявил о себе в негативном свете. Во-первых, не стоит забывать о тайваньском вопросе, где Пекин показал, что способен идти на агрессию, ради достижения своих целей. Во-вторых, нарушение прав людей в КНР неоднократно фиксировалось международными организациями.                                                                                                                                              

"Эти эскалационные действия указывают на Китай, который становится более репрессивным внутри страны и более напористым за рубежом… Мы обеспокоены тем, что стоит за этим возвращением на мировую арену", — добавила Урсула фон дер Ляйен. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – как Китай подыграет России с ядерным шантажом – каким образом китайское оружие попадет в РФ.




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Источник: https://mobile.twitter.com/vonderleyen/status/1641370420682141696
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