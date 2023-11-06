В ЕС рассказали, что общего между Путиным и Сталиным

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Путинский режим способен продолжать войну против Украины, потому что не обращает внимание на огромные потери в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, пишет "Укринформ".
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Евросоюза подчеркнул, что союзники должны помогать Украине, поддерживать ее, чтобы у украинской армии не пропадал импульс развивать контрнаступление.
Он уточнил, если украинцы ценят человеческую жизнь и именно поэтому вопрос потерь есть крайне болезненным для Украины, то для России вопрос потерь далеко не на первом месте. Кремль не считается с человеческой жизнью, потому что понимает, что живой силы в РФ предостаточно.
Боррель подчеркнул, что ЕС важно и дальше поддерживать Украину, потому что украинский народ ведет борьбу не только за свою независимость и свое существование, но и за европейский ценности и свободы.
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Владимира Зеленского: почему за помощь Запада Украине приходится бороться.
Также издание "Комментарии" сообщало – какие три дальнейшие сценарии войны в Украине: что может кардинально повлиять на ситуацию.
Обсуждения
Новости