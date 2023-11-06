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В ЕС рассказали, что общего между Путиным и Сталиным

В Евросоюзе призвали продолжать поддерживать Украину

сегодня, 16:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим способен продолжать войну против Украины, потому что не обращает внимание на огромные потери в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, пишет "Укринформ".

В ЕС рассказали, что общего между Путиным и Сталиным

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Евросоюза подчеркнул, что союзники должны помогать Украине, поддерживать ее, чтобы у украинской армии не пропадал импульс развивать контрнаступление.


"Российские потери очень важны, но Россия может пополнять силы. Она готова принести в жертву даже больше людей. До Путина Сталин был убежден, что количество само по себе является источником качества, когда человеческая жизнь не имеет значения и не ценится", — высказался Боррель.

Он уточнил, если украинцы ценят человеческую жизнь и именно поэтому вопрос потерь есть крайне болезненным для Украины, то для России вопрос потерь далеко не на первом месте. Кремль не считается с человеческой жизнью, потому что понимает, что живой силы в РФ предостаточно.

Боррель подчеркнул, что ЕС важно и дальше поддерживать Украину, потому что украинский народ ведет борьбу не только за свою независимость и свое существование, но и за европейский ценности и свободы.

"Если Украина проиграет – мы проиграем. Нам нужно сохранять наше единодушие и единство в поддержке Украины", – констатировал Жозеп Боррель.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3783270-borrel-potribno-zberigati-ednist-u-pidtrimci-ukraini-akso-vona-prograe-mi-tez.html
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