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Главная Новости Мир ЕС В ЕС рассказали, когда будут обсуждаться уступки или условия в войне Украины и РФ
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В ЕС рассказали, когда будут обсуждаться уступки или условия в войне Украины и РФ

Спикер Европейского Союза Питер Стано на брифинге в Брюсселе рассказал, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину в войне с РФ. При этом он добавил, что время для обсуждения уступок или условий Украина будет выбирать сама

сегодня, 17:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Европейский Союз имеет четкую и определенную позицию всех 27 стран-членов по поводу преступного вторжения России в Украину и будет поддерживать ее до победы, сказал Питер Стано.

В ЕС рассказали, когда будут обсуждаться уступки или условия в войне Украины и РФ

Питер Стано

Он подчеркнул, что именно Украина как жертва агрессии будет определять условия, на которых завершится эта война. По его словам, позиция всех членов Европейского Союза четкая, и она заключается в том, что Украина будет иметь поддержку так долго, как будет ей необходимо для того, чтобы одержать правомерную победу над Россией в правомерной оборонной войне.

При этом Стано подчеркнул, что именно Украина должна найти решение о том, как будет завершена война, поскольку она является жертвой.

"Поэтому именно Украина будет решать, когда придет правильное время для обсуждения каких-то уступок, условий или чего-либо другого. Все это находится полностью в руках Украины"
, – подчеркнул Стано.

Стано отметил, что ЕС в любом случае находится на стороне Украины и будет продолжать оказывать ей всю необходимую помощь для одержания победы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что позиция Украины состоит в том, что она должна вернуть все свои утраченные территории, то есть вернуться к границам 1991 года. Кроме того, в Киеве полагают, что Россия должна выплатить Украине репарации, а все военные преступники России должны получить приговоры в Гааге. Именно это предполагает "формула мира" президента Владимира Зеленского. При этом известно, что эту "формулу" вскоре обсудят на "саммите мира", который состоится в Швейцарии без участия России.

При этом политологи и чиновники отмечали, что все войны заканчиваются переговорами. Однако Украина хочет идти на них с сильной позиции, отвоевав свои территории. Пойти на переговоры сейчас, значит согласиться на требования Кремля и уступить оккупированные территории.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3848962-rozvazana-rosieu-vijna-bude-zaversena-na-umovah-ukraini-recnik-es.html
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