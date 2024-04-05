В ЕС рассказали, когда будут обсуждаться уступки или условия в войне Украины и РФ

Европейский Союз имеет четкую и определенную позицию всех 27 стран-членов по поводу преступного вторжения России в Украину и будет поддерживать ее до победы, сказал Питер Стано.

Питер Стано

Он подчеркнул, что именно Украина как жертва агрессии будет определять условия, на которых завершится эта война. По его словам, позиция всех членов Европейского Союза четкая, и она заключается в том, что Украина будет иметь поддержку так долго, как будет ей необходимо для того, чтобы одержать правомерную победу над Россией в правомерной оборонной войне.

При этом Стано подчеркнул, что именно Украина должна найти решение о том, как будет завершена война, поскольку она является жертвой.

"Поэтому именно Украина будет решать, когда придет правильное время для обсуждения каких-то уступок, условий или чего-либо другого. Все это находится полностью в руках Украины"

, – подчеркнул Стано.

Стано отметил, что ЕС в любом случае находится на стороне Украины и будет продолжать оказывать ей всю необходимую помощь для одержания победы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что позиция Украины состоит в том, что она должна вернуть все свои утраченные территории, то есть вернуться к границам 1991 года. Кроме того, в Киеве полагают, что Россия должна выплатить Украине репарации, а все военные преступники России должны получить приговоры в Гааге. Именно это предполагает "формула мира" президента Владимира Зеленского. При этом известно, что эту "формулу" вскоре обсудят на "саммите мира", который состоится в Швейцарии без участия России.

При этом политологи и чиновники отмечали, что все войны заканчиваются переговорами. Однако Украина хочет идти на них с сильной позиции, отвоевав свои территории. Пойти на переговоры сейчас, значит согласиться на требования Кремля и уступить оккупированные территории.