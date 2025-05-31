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В ЕС рассказали, союз каких двух стран сегодня "наибольший вызов" для мира

Европа уже не разделяет угрозу, которая исходит от Китая и России

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей

Европейские лидеры отправились в Азию с ключевым заданием: наладить тесное сотрудничество, чтобы защитить основанный на правилах мировой порядок от угроз со стороны Китая и России. Об этом говорится в публикации "Bloomberg".

В ЕС рассказали, союз каких двух стран сегодня "наибольший вызов" для мира

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Находясь с визитом в Сингапуре главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас прямо заявила о связи между войной РФ против Украины и углублением отношений Москвы с Пекином.

"Это самый большой вызов нашего времени. Когда Китай и Россия говорят о совместном проведении перемен, которых не видели сто лет, и о пересмотре глобального порядка безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены", – заявила Кая Каллас.

Она обвинила Китай в содействии российской военной машине, заявив, что 80% товаров двойного назначения, используемых в войне против Украины, поступают из второй по величине экономики мира.

Топ-дипломат ЕС напомнила, что министр обороны США Пит Хегсет ранее предупреждал об угрозе со стороны Китая для остальной части Азии, и добавила, что Россия также должна быть предметом наибольшей обеспокоенности.

Западные лидеры уже прямо обвиняют Китай в поставках России критически важных технологий, в том числе беспилотников, а также заявляют, что обе страны участвуют в кибератаках, диверсиях и опасной деятельности, связанной с инфраструктурой, например, подводными кабелями.

Каллас призвала европейских и азиатских партнеров совместно бороться с теневыми флотилиями танкеров и пересмотреть законы о морской безопасности.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-31/europe-sees-china-russia-threat-as-world-s-greatest-challenge
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