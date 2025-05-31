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Макрон впервые заговорил о расширении НАТО в Азии: какой ультиматум поставил Си

Макрон призвал Китай пресечь вмешательство КНДР в войну в Украине

сегодня, 09:25
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерёг Китай, что НАТО может усилить своё присутствие в Азии, если Пекин по-прежнему не будет возражать тесному сотрудничеству Северной Кореи и России в войненной сфере. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Макрон впервые заговорил о расширении НАТО в Азии: какой ультиматум поставил Си

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Присутствие Северной Кореи в Украине — это серьёзный вопрос для всех нас. Если Китай не хочет видеть НАТО в Юго-Восточной Азии, ему стоит не допустить вовлечения (КНДР – ред.) на европейской земле", — заявил французский лидер на оборонном саммите в Сингапуре.

Отмечается, что Франция традиционно выступала против расширения влияния НАТО в Азию и возглавляла кампанию по блокированию открытия представительства альянса в Японии в 2023 году.

"Я тогда выступал против участия НАТО в делах Азии, потому что не верю, что нужно втягиваться в чужое стратегическое соперничество", — заявил президент.

При этом он допустил, что официальный Париж может пересмотреть свою позицию.

По словам Макрона, северокорейские военные поддерживают путинский режим в рамках двустороннего военного соглашения, а Москва задействует их в боях за Курскую область.

Французский лидер также предостерёг от риска ядерного распространения и угрозы распада мировой архитектуры, созданной после Второй мировой войны.

Подтверждая традиционный курс Франции, Макрон призвал азиатские страны к независимости как от США, так и от Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" - Эммануэль Макрон призывает США ввести санкции против России, если путинский режим подтвердит, что "не готов к миру". Такое заявление французский лидер сделал из Сингапура, где он находится в рамках турне по Юго-Восточной Азии.




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Источник: https://www.politico.eu/article/macron-china-keep-north-korea-out-ukraine-nato-to-asia/
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