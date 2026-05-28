В ЕС сделали громкое заявление о предложении Мерца о вступлении Украины в ЕС: что происходит

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос положительно отреагировала на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном введении формата "ассоциированного членства" Украины в Европейском Союзе. По ее мнению такая инициатива может стать важным шагом к переосмыслению нынешней модели расширения ЕС и дать старт масштабной дискуссии среди европейских лидеров.

В интервью Financial Times Кос отметила, что Европейский Союз уже нуждается в новых механизмах интеграции государств-кандидатов. Она подчеркнула, что поддерживает обсуждение альтернативных подходов, ведь нынешняя система вступления в ЕС становится все более сложной и требует модернизации.

По словам еврокомиссарши, предложение Мерца является лишь одной из возможных моделей, однако именно такие идеи помогают начать серьезный диалог по поводу будущего европейского расширения. Кос подчеркнула, что окончательные решения в этом процессе должны приниматься лидерами государств ЕС, поскольку вопрос расширения является стратегическим для всего Союза.

В то же время она признала, что пока не существует окончательного видения того, как должна выглядеть новая модель интеграции. Однако в Брюсселе все больше политиков поддерживают идею сочетания принципа вступления "за заслуги" с постепенным включением стран-кандидатов в отдельные механизмы и политики ЕС еще до полноправного членства.

Кос также прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном вступлении Украины в Евросоюз уже в ближайшее время. По ее мнению, такой сценарий пока выглядит малореалистичным, однако подобные амбициозные цели помогают ускорить политические процессы и держать вопрос о расширении среди главных приоритетов ЕС.

Отдельно еврокомиссар предположила, что уже в ближайшие месяцы может завершиться практика совместного рассмотрения переговорных процессов Украины и Молдовы по вступлению в Европейский Союз. По ее словам, дальнейший прогресс будет зависеть от того, какая страна будет скорее выполнять необходимые условия и реформы.

