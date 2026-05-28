У ЄС зробили гучну заяву про пропозицію Мерца щодо вступу України у ЄС: що відбувається

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос позитивно відреагувала на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого запровадження формату "асоційованого членства" України в Європейському Союзі. На її думку, така ініціатива може стати важливим кроком до переосмислення нинішньої моделі розширення ЄС та дати старт масштабній дискусії серед європейських лідерів.

В інтерв’ю Financial Times Кос зазначила, що Європейський Союз уже потребує нових механізмів інтеграції держав-кандидатів. Вона підкреслила, що підтримує обговорення альтернативних підходів, адже нинішня система вступу до ЄС стає дедалі складнішою та вимагає модернізації.

За словами єврокомісарки, пропозиція Мерца є лише однією з можливих моделей, однак саме такі ідеї допомагають розпочати серйозний діалог щодо майбутнього європейського розширення. Кос наголосила, що остаточні рішення у цьому процесі мають ухвалювати лідери держав ЄС, оскільки питання розширення є стратегічним для всього Союзу.

Водночас вона визнала, що поки не існує остаточного бачення того, як саме має виглядати нова модель інтеграції. Однак у Брюсселі дедалі більше політиків підтримують ідею поєднання принципу вступу "за заслугами" з поступовим включенням країн-кандидатів до окремих механізмів та політик ЄС ще до повноправного членства.

Кос також прокоментувала заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливого вступу України до Євросоюзу вже найближчим часом. На її думку, такий сценарій наразі виглядає малореалістичним, однак подібні амбітні цілі допомагають прискорити політичні процеси та тримати питання розширення серед головних пріоритетів ЄС.

Окремо єврокомісарка припустила, що вже найближчими місяцями може завершитися практика спільного розгляду переговорних процесів України та Молдови щодо вступу до Європейського Союзу. За її словами, подальший прогрес залежатиме від того, яка країна швидше виконуватиме необхідні умови та реформи.

