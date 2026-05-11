В ЕС сделали срочное заявление о конце войны и транше кредита: что происходит

В Европейской комиссии заявили, что работа над запуском финансирования для Украины в рамках кредитной программы в объеме 90 млрд евро находится на завершающем этапе. Ожидается, что первые средства могут быть перечислены в течение следующей недели. Об этом сообщила еврокомиссар по соседству и расширению Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе. По ее словам, европейские институты двигаются согласно графику и приблизились к практическому старту выплат.

Она подчеркнула, что ЕС фактически вышел на финальную стадию подготовки механизма финансирования для Украины. В Брюсселе рассчитывают, что первые транши станут доступны уже в ближайшее время, что позволит начать реализацию программы поддержки.

В то же время Кос отметила, что не может гарантировать быстрое завершение войны за счет этих средств, однако отметила их стратегическое значение. По ее словам, финансовая помощь направлена не только на поддержку обороноспособности Украины, но и защиту европейских ценностей и стабильности региона.

Программа кредитования рассчитана до конца 2027 года и предусматривает постепенное финансирование. Параллельно в ЕС продолжаются переговоры по формированию следующего многолетнего бюджета, что также повлияет на объемы будущей поддержки.

Отдельно говорится, что часть средств будет направлена непосредственно в государственный бюджет Украины. Это означает, что финансирование будет использоваться не только для военных нужд, но и для обеспечения функционирования ключевых государственных институтов. В то же время получение средств связано с необходимостью продолжения реформ, являющихся условием программы.

