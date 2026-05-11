У ЄС зробили термінову заяву про кінець війни і транш кредиту: що відбувається

У Європейській комісії заявили, що робота над запуском фінансування для України в межах кредитної програми обсягом 90 млрд євро перебуває на завершальному етапі. Очікується, що перші кошти можуть бути перераховані вже протягом наступного тижня. Про це повідомила єврокомісар з питань сусідства та розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі. За її словами, європейські інституції рухаються згідно з графіком і наблизилися до практичного старту виплат.

Вона підкреслила, що ЄС фактично вийшов на фінальну стадію підготовки механізму фінансування для України. У Брюсселі розраховують, що перші транші стануть доступними вже найближчим часом, що дозволить розпочати реалізацію програми підтримки.

Водночас Кос зауважила, що не може гарантувати швидкого завершення війни за рахунок цих коштів, однак наголосила на їх стратегічному значенні. За її словами, фінансова допомога спрямована не лише на підтримку обороноздатності України, а й на захист європейських цінностей та стабільності регіону.

Програма кредитування розрахована до кінця 2027 року і передбачає поступове надходження фінансування. Паралельно в ЄС тривають переговори щодо формування наступного багаторічного бюджету, що також впливатиме на обсяги майбутньої підтримки.

Окремо зазначається, що частина коштів буде спрямована безпосередньо до державного бюджету України. Це означає, що фінансування використовуватиметься не лише для військових потреб, а й для забезпечення функціонування ключових державних інституцій. Водночас отримання коштів пов’язане з необхідністю продовження реформ, які є умовою програми.

