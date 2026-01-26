В ЕС сделали заявление о переговорах в Абу-Даби США, Украины и РФ

Европейская комиссия находится в постоянном контакте с командами представителей Украины и Соединенных Штатов, принимавших участие в переговорах с участием российской стороны в Абу-Даби, чтобы быть в курсе хода обсуждений. Соответствующее заявление сделала главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Евросоюз следит за ходом переговоров в Абу-Даби из-за украинских и американских переговорщиков.

"Да, мы на связи – как до, так и после (переговоров)", – подтвердила Пиньо.

Она уточнила, что Еврокомиссия "поддерживает контакт с украинскими и американскими делегациями, которые присутствуют (на переговорах), чтобы узнавать о ходе этих обсуждений".

