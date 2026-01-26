logo

В ЕС сделали заявление о переговорах в Абу-Даби США, Украины и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС сделали заявление о переговорах в Абу-Даби США, Украины и РФ

В Еврокомиссии уверяют, что находятся на связи с переговорщиками от Украины и США в Абу-Даби

26 января 2026, 15:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейская комиссия находится в постоянном контакте с командами представителей Украины и Соединенных Штатов, принимавших участие в переговорах с участием российской стороны в Абу-Даби, чтобы быть в курсе хода обсуждений. Соответствующее заявление сделала главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

В ЕС сделали заявление о переговорах в Абу-Даби США, Украины и РФ

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Евросоюз следит за ходом переговоров в Абу-Даби из-за украинских и американских переговорщиков.

"Да, мы на связи – как до, так и после (переговоров)", – подтвердила Пиньо.

Она уточнила, что Еврокомиссия "поддерживает контакт с украинскими и американскими делегациями, которые присутствуют (на переговорах), чтобы узнавать о ходе этих обсуждений".

Читайте на портале "Комментарии" — в Абу-Даби закончились прямые переговоры между Украиной, Россией и США по плану США по прекращению войны в Украине. Темой встречи стали "определяющие факторы", которые могли бы покончить с войной. Владимир Зеленский уже сообщил, что украинская делегация завершила состоявшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах двухдневные трехсторонние переговоры с представителями США и России, отметив, что такой формат встреч состоялся впервые за длительное время и прошел в конструктивном ключе. Есть ли шанс, что на этот раз переговоры закончатся каким-нибудь компромиссом по завершению войны? Обстрелили ли Киева и другие города во время переговоров – очередной сигнал Путина, что его переговорщики примут только капитуляцию Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на активизацию переговорного кейса нет оснований утверждать, что конец войны может наступить в ближайшем будущем. Могут быть только точечные перемирия, но это не свидетельствует о том, что Путин действительно хочет мира. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.




