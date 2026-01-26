В ЄС зробили заяву про переговори в Абу-Дабі США, України та РФ

Європейська комісія перебуває у постійному контакті з командами представників України та Сполучених Штатів, які брали участь у перемовинах за участі російської сторони в Абу-Дабі, щоб бути в курсі про перебіг обговорень. Відповідну заяву зробила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що Євросоюз слідкує за перебігом перемовин в Абу-Дабі через українських та американських перемовників.

"Так, ми на зв'язку – як до, так і після (перемовин)", – підтвердила Піньо.

Вона уточнила, що Єврокомісія "підтримує контакт з українською та американською делегаціями, які присутні (на перемовинах), щоб дізнаватися про перебіг цих обговорень".

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Абу-Дабі закінчилися прямі переговори між Україною, Росією та США щодо плану США по припиненню війни в Україні. Темою зустрічі стали "визначальні фактори", які могли б покласти край війні. Володимир Зеленський вже повідомив, що українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори з представниками США і Росії, що відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах, зазначивши, що такий формат зустрічей відбувся вперше за тривалий час і пройшов у конструктивному ключі. Чи є шанс, що цього разу переговори закінчаться якимось компромісом щодо завершення війни? Чи обстріли Києва та інших міст під час переговорів – черговий сигнал Путіна, що його перемовники приймуть лише капітуляцію України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – незважаючи на активізацію переговорного кейсу немає жодних підстав стверджувати, що кінець війни може настати у найближчому майбутньому. Можуть бути лише точкові перемир'я, але це не свідчить про те, що Путін дійсно хоче миру. Таку думку в інтерв’ю "24 каналу" висловив Роман Костенко, народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



