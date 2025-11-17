logo

В ЕС сделали заявление о победе России: призывают европейцев прекратить безумие

Виктор Орбан уверен в победе России в войне против Украины

17 ноября 2025, 07:12
Украина не имеет "никаких шансов" на победу в войне против России, а дальнейшая финансовая помощь со стороны Европейского Союза является "просто безумием", которое "убивает" ЕС. Поэтому европейцам нужно одуматься, пока не поздно. Такое заявление в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дофнеру сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

В ЕС сделали заявление о победе России: призывают европейцев прекратить безумие

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства отметил, финансовая поддержка Украины "убивает" Евросоюз "экономически и финансово" и является "просто безумием".

"Мы уже сожгли 185 миллиардов евро, и... мы собираемся сжечь еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, которая не имеет никакого шанса выиграть войну", – заявил Орбан.

Политик обвинил европейских лидеров в намеренном затягивании войны, стремясь получить лучшие переговорные позиции для будущего мирного соглашения. По мнению венгерского премьера, такой подход является ошибочным.

"Ситуация и время являются более благоприятными для россиян, чем для нас. Не стоит продолжать; остановите это как можно быстрее", – призвал Орбан.

Относительно возможного мирного урегулирования Орбан заявил, что ожидает "соглашения между русскими и американцами по войне и другим вопросам, торговли, мировой торговли, энергетики и других вопросов".

Премьер также призвал Европу "открыть независимый канал связи с Россией" и вести параллельные переговоры, чтобы в конце концов "объединить позицию американцев и европейцев".

Описывая будущую систему безопасности, Орбан отметил, что послевоенное устройство для Украины должно включать "мирное соглашение, которое стабилизирует границы, независимо от того, признаны они на международном уровне или нет", а также "безусловно какую-то демилитаризованную зону".

Он выразил уверенность, что, если не произойдет "чуда", Россия продолжит оккупацию украинских территорий и после завершения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — выборы в Венгрии: чтобы избежать поражения у Орбана теперь только одна надежда.




Источник: https://www.politico.eu/article/hungary-viktor-orban-war-ukraine-russia-finance-eu/
