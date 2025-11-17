В ЕС сделали заявление о победе России: призывают европейцев прекратить безумие

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина не имеет "никаких шансов" на победу в войне против России, а дальнейшая финансовая помощь со стороны Европейского Союза является "просто безумием", которое "убивает" ЕС. Поэтому европейцам нужно одуматься, пока не поздно. Такое заявление в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дофнеру сделал одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Глава венгерского правительства отметил, финансовая поддержка Украины "убивает" Евросоюз "экономически и финансово" и является "просто безумием".
Политик обвинил европейских лидеров в намеренном затягивании войны, стремясь получить лучшие переговорные позиции для будущего мирного соглашения. По мнению венгерского премьера, такой подход является ошибочным.
Относительно возможного мирного урегулирования Орбан заявил, что ожидает "соглашения между русскими и американцами по войне и другим вопросам, торговли, мировой торговли, энергетики и других вопросов".
Премьер также призвал Европу "открыть независимый канал связи с Россией" и вести параллельные переговоры, чтобы в конце концов "объединить позицию американцев и европейцев".
Описывая будущую систему безопасности, Орбан отметил, что послевоенное устройство для Украины должно включать "мирное соглашение, которое стабилизирует границы, независимо от того, признаны они на международном уровне или нет", а также "безусловно какую-то демилитаризованную зону".
Он выразил уверенность, что, если не произойдет "чуда", Россия продолжит оккупацию украинских территорий и после завершения войны.
