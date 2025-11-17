У ЄС зробили заяву про перемогу Росії: закликають європейців припинити божевілля

Україна не має "ніяких шансів" на перемогу у війні проти Росії, а подальша фінансова допомога з боку Європейського Союзу є "просто безумством", яке "вбиває" ЄС. Тому європейцям треба одуматися, допоки не пізно. Таку заяву в інтерв'ю гендиректору медіагрупи Axel Springer Матіасу Дофнер зробив одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Глава угорського уряду зазначив, що фінансова підтримка України "вбиває" Євросоюз "економічно і фінансово" і є "просто безумством".

"Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і... ми збираємося спалити ще більше. Таким чином ми фінансуємо країну, яка не має жодного шансу виграти війну", — заявив Орбан.

Політик звинуватив європейських лідерів у навмисному затягуванні війни, прагнучи отримати найкращі переговорні позиції для майбутньої мирної угоди. На думку угорського прем'єра, такий підхід є хибним.

"Ситуація та час є більш сприятливими для росіян, ніж для нас. Не варто продовжувати; зупиніть це якнайшвидше", — закликав Орбан.

Щодо можливого мирного врегулювання Орбан заявив, що очікує "угоди між російськими та американцями з війни та інших питань, торгівлі, світової торгівлі, енергетики та інших питань".

Прем'єр також закликав Європу "відкрити незалежний канал зв'язку з Росією" та вести паралельні переговори, щоб зрештою "об'єднати позицію американців та європейців".

Описуючи майбутню систему безпеки, Орбан зазначив, що післявоєнний устрій для України має включати "мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні", а також "безумовно якусь демілітаризовану зону".

Він висловив упевненість, що якщо не станеться "дива", Росія продовжить окупацію українських територій і після завершення війни.

