logo_ukra

BTC/USD

95132

ETH/USD

3186.61

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС У ЄС зробили заяву про перемогу Росії: закликають європейців припинити божевілля
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЄС зробили заяву про перемогу Росії: закликають європейців припинити божевілля

Віктор Орбан впевнений у перемозі Росії у війні проти України

17 листопада 2025, 07:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна не має "ніяких шансів" на перемогу у війні проти Росії, а подальша фінансова допомога з боку Європейського Союзу є "просто безумством", яке "вбиває" ЄС. Тому європейцям треба одуматися, допоки не пізно. Таку заяву в інтерв'ю гендиректору медіагрупи Axel Springer Матіасу Дофнер зробив одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У ЄС зробили заяву про перемогу Росії: закликають європейців припинити божевілля

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Глава угорського уряду зазначив, що фінансова підтримка України "вбиває" Євросоюз "економічно і фінансово" і є "просто безумством".

"Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і... ми збираємося спалити ще більше. Таким чином ми фінансуємо країну, яка не має жодного шансу виграти війну", — заявив Орбан.

Політик звинуватив європейських лідерів у навмисному затягуванні війни, прагнучи отримати найкращі переговорні позиції для майбутньої мирної угоди. На думку угорського прем'єра, такий підхід є хибним.

"Ситуація та час є більш сприятливими для росіян, ніж для нас. Не варто продовжувати; зупиніть це якнайшвидше", — закликав Орбан.

Щодо можливого мирного врегулювання Орбан заявив, що очікує "угоди між російськими та американцями з війни та інших питань, торгівлі, світової торгівлі, енергетики та інших питань".

Прем'єр також закликав Європу "відкрити незалежний канал зв'язку з Росією" та вести паралельні переговори, щоб зрештою "об'єднати позицію американців та європейців".

Описуючи майбутню систему безпеки, Орбан зазначив, що післявоєнний устрій для України має включати "мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні", а також "безумовно якусь демілітаризовану зону".

Він висловив упевненість, що якщо не станеться "дива", Росія продовжить окупацію українських територій і після завершення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вибори в Угорщині: щоб уникнути поразки у Орбана тепер лише одна надія.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/hungary-viktor-orban-war-ukraine-russia-finance-eu/
Теги:

Новини

Всі новини