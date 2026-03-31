В ЕС шокировали заявлением о судьбоносном решении для Украины: чего ожидать

Европейский Союз активно работает над выделением кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро, одновременно готовя 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Ожидается, что оба вопроса будут рассмотрены уже на следующем саммите лидеров ЕС.

Во время визита в Бучи глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас подчеркнула, что процесс принятия решений осложняют внешние факторы, в частности, энергетический кризис, возникший из-за войны в Иране.

"У нас есть определенные препятствия на пути как в отношении 20-го пакета санкций, так и выделения кредита. Работа по преодолению этих препятствий продолжается", — отметила Каллас.

Дипломатка уточнила, что в новом пакете санкций предполагалось ограничение предоставления морских услуг для так называемого "теневого флота" РФ. Это важно, ведь около 45% экспорта российской нефти проходит через Балтийское море и любые ограничения на морские перевозки могут серьезно повлиять на финансовые потоки агрессора.

Однако чиновник ЕС не стал давать конкретных гарантий по предоставлению кредита в ближайшее время.

"Впрочем, к сожалению, сегодня не могу сообщить хорошую новость о том, что этот кредит будет предоставлен. Мы продолжаем работать и надеемся, что решение будет принято на следующем заседании Европейского совета", — добавила она.

Каллас также подчеркнула, что сотрудничество с Украиной и меры против РФ остаются приоритетом для Евросоюза. По ее словам, работа над пакетом санкций и финансовой поддержкой Киева идет в тесном контакте со всеми странами-членами, чтобы обеспечить эффективное реагирование на вызовы войны и глобального энергетического кризиса.

