У ЄС шокували заявою про доленосне рішення для України: чого очікувати

Європейський Союз активно працює над виділенням кредиту для України в розмірі 90 мільярдів євро, одночасно готуючи 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Очікується, що обидва питання будуть розглянуті вже на наступному саміті лідерів ЄС.

Фото: з відкритих джерел

Під час візиту до Бучі очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас підкреслила, що процес ухвалення рішень ускладнюють зовнішні фактори, зокрема енергетична криза, яка виникла через війну в Ірані.

"Ми маємо певні перешкоди на шляху як щодо 20-го пакету санкцій, так і щодо виділення кредиту. Робота з подолання цих перешкод триває", — зазначила Каллас.

Дипломатка уточнила, що в новому пакеті санкцій передбачалося обмеження надання морських послуг для так званого "тіньового флоту" РФ. Це важливо, адже близько 45% експорту російської нафти проходить через Балтійське море, і будь-які обмеження на морські перевезення можуть серйозно вплинути на фінансові потоки агресора.

Проте високопосадовець ЄС не стала давати конкретних гарантій щодо надання кредиту найближчим часом.

"Втім, на жаль, сьогодні не можу повідомити хорошу новину про те, що цей кредит буде надано. Ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що рішення буде ухвалене на наступному засіданні Європейської ради", — додала вона.

Каллас також наголосила, що співпраця з Україною та заходи проти РФ залишаються пріоритетом для Євросоюзу. За її словами, робота над пакетом санкцій і фінансовою підтримкою Києва триває у тісному контакті з усіма країнами-членами, щоб забезпечити ефективне реагування на виклики війни та глобальної енергетичної кризи.

