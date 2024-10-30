В Европе раскритиковали поездку министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Беларусь на форум по безопасности. Как передает портал "Комментарии", французский депутат Европарламента Натали Луазо заявила, что Венгрия продолжает позорить Европу.

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

"Венгерское правительство никогда не упускает возможности опозорить нас", – написала она в соцсети.

Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд отметил, что этот визит выглядит "чрезвычайно тревожно"и прокомментировал его одним из выражений французов: "Когда вы пересекаете границы, ограничений нет".

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон также остался недоволен визитом Сийярто в Минск. Он поинтересовался, как долго это будет продолжаться.

О визите главы МИД Венгрии в Беларусь стало известно 29 октября. Ожидается, что он выступит на Минской международной конференции по евразийской безопасности 31 октября. В ней также примут участие представителе Беларуси, России и Сирии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 октября посетит Беларусь, где примет участие в конференции по "евразийской безопасности", сообщает Politico.

На мероприятии ожидается присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Бассама Саббага. Конференция, организованная Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позиционируется как "альтернатива" Мюнхенской конференции по безопасности.

Politico подчеркивает, что Сийярто неоднократно посещал Россию и Беларусь, отвечающую традиционно близким отношениям Венгрии с этими странами. Однако его участие в подобном мероприятии вместе с представителями Сирии может свидетельствовать о растущем взаимопонимании между участниками конференции на фоне усиления геополитических связей, ориентирующихся на альтернативный западному подходу.



