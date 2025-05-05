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В ЕС сказали, на что решится блок, если Трамп не убедит Путина заключить мир

ЕС готов удвоить военную помощь Украине

сегодня, 07:03
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Кравцев Сергей

ЕС имеет возможность существенно усилить военную поддержку Украины, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей. И он решится на серьёзное усиление военной мощи Украины, если в ближайшее время в стране не наступит мир. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети Х сделал комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

В ЕС сказали, на что решится блок, если Трамп не убедит Путина заключить мир

ЕС и Украина. Фото: из открытых источников

Еврочиновник уточнил, сейчас США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Однако, по его словам, эти средства можно использовать в разы успешнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро – значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", – заявил Кубилюс.

Европейский чиновник пояснил, что стоимость вооружений, произведенных в Украине, примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Таким образом, объем предоставленного Украине оружия можно фактически удвоить без увеличения расходов.

"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", – подытожил он.

Особое внимание Кубилюс уделил новому инструменту – безопасностным кредитам ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. Это, по его мнению, открывает путь к реализации стратегии "мира через силу".

"Кредиты безопасности – это сила для Украины!", – подчеркнул чиновник.

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Источник: https://x.com/KubiliusA/status/1919049380927000686
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