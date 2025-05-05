В ЕС сказали, на что решится блок, если Трамп не убедит Путина заключить мир

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Кравцев Сергей
ЕС имеет возможность существенно усилить военную поддержку Украины, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей. И он решится на серьёзное усиление военной мощи Украины, если в ближайшее время в стране не наступит мир. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети Х сделал комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
ЕС и Украина. Фото: из открытых источников
Еврочиновник уточнил, сейчас США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Однако, по его словам, эти средства можно использовать в разы успешнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.
Европейский чиновник пояснил, что стоимость вооружений, произведенных в Украине, примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Таким образом, объем предоставленного Украине оружия можно фактически удвоить без увеличения расходов.
Особое внимание Кубилюс уделил новому инструменту – безопасностным кредитам ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. Это, по его мнению, открывает путь к реализации стратегии "мира через силу".
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