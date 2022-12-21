В ЕС снова призвали к переговорам с Россией: кто выступает адвокатом Путина

Венгрия продолжает настаивать на том, что нужно не усиливать санкционное давление на Россию, а пытаться найти компромиссное решение за столом переговоров с Кремлем. Официальный Будапешт считает, что как можно скорее должны состояться переговоры между США и Россией по урегулированию полномасштабной войны РФ против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Hirado".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

"Нужны переговоры Америки и России. Если они не договорятся, мира не будет", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом он отметил, что предложение о проведении украинско-российских переговоров в Будапеште является постоянным и Венгрия готова предоставить площадку для переговоров.

Кроме того, Виктор Орбан заявил, что суверенная страна может существовать только при наличии территориальной целостности. Однако, по его словам, прежде чем говорить об этом, необходимо предпринять шаги к прекращению огня и остановке боевых действий.

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