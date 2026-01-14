В ЕС снова заговорили о замороженных активах РФ для Украины: детали

Европейский Союз продолжает рассматривать идею так называемого "репарационного займа" для Украины, которая может быть обеспечена замороженными российскими активами. От этого подхода Брюссель не отказался, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "ЕП" со ссылкой на источники в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Еврочиновник отметила, что возможность использования замороженных российских активов остается в повестке дня Евросоюза.

"Есть еще один элемент, который я хочу подчеркнуть и который был согласован параллельно с нынешним пакетом решений на заседании Европейского совета в декабре. Речь идет о том, что наше предложение относительно репарационного займа остается актуальным", – отметила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что ЕС намеренно посылает четкий сигнал Москве.

"Для нас крайне важно прислать строгое напоминание России: мы оставляем за собой право использовать иммобилизованные российские активы", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен уточнила, что замороженные активы РФ в Европейском Союзе будут оставаться заблокированными до завершения войны и выплаты репараций Украине. При этом она обратила внимание на важную деталь: Украина не будет обязана возвращать соответствующий заем до момента получения репараций.

"Таким образом, мы демонстрируем нашу длительную и непоколебимую поддержку Украины", – подытожила она.

Ранее сообщалось, что 14 января Европейская комиссия одобрила пакет законодательных предложений, позволяющий предоставить Украине кредит на 90 млрд евро для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейская комиссия в среду, 14 января, утвердила пакет законодательных инициатив, открывающий возможность для предоставления Украине кредита от ЕС объемом 90 млрд евро. Средства предназначены для покрытия финансовых и военных потребностей страны в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время прессбрифинга в Брюсселе. В частности, она представила детали плана поддержки Украины на ближайшие два года, подчеркнув, что ключевой целью является укрепление позиций Украины для достижения мира.



