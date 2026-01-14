В ЄС знову заговорили про заморожені активи РФ для України: деталі

Європейський Союз продовжує розглядати ідею так званої "репараційної позики" для України, яка може бути забезпечена замороженими російськими активами. Від цього підходу Брюссель не відмовився, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "ЄП" з посиланням на джерела в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Єврочиновниця зазначила, можливість використання заморожених російських активів залишається на порядку денному Євросоюзу.

"Є ще один елемент, на якому я хочу наголосити і який був погоджений паралельно з нинішнім пакетом рішень на засіданні Європейської ради у грудні. Йдеться про те, що наша пропозиція щодо репараційної позики залишається актуальною", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що ЄС навмисно надсилає чіткий сигнал Москві.

"Для нас украй важливо надіслати суворе нагадування Росії: ми залишаємо за собою право використовувати іммобілізовані російські активи", – наголосила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн уточнила, що заморожені активи РФ у Європейському Союзі залишатимуться заблокованими до завершення війни та виплати репарацій Україні. При цьому вона звернула увагу на важливу деталь: Україна не буде зобов’язана повертати відповідну позику до моменту отримання репарацій.

"Таким чином ми демонструємо нашу тривалу та непохитну підтримку України", – підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що 14 січня Європейська комісія схвалила пакет законодавчих пропозицій, який дозволить надати Україні кредит на 90 млрд євро для покриття фінансових і військових потреб у 2026–2027 роках.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейська комісія у середу, 14 січня, затвердила пакет законодавчих ініціатив, який відкриває можливість для надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро. Кошти призначені для покриття як фінансових, так і військових потреб країни у 2026 та 2027 роках. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресбрифінгу у Брюсселі. Зокрема вона представила деталі плану підтримки України на найближчі два роки, підкресливши, що ключовою метою є зміцнення позицій України для досягнення миру.



