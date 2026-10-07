В ЕС тайно обсуждают сценарий с жертвами: к чему уже начала готовиться Европа

Страны Европейского союза начали активнее готовиться к сценарию масштабной гибридной атаки, которая может привести к человеческим жертвам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов и чиновников ЕС.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В последние недели представители всех 27 государств ЕС обсуждали возможную реакцию на подобный кризис в закрытом формате. Переговоры проходили без телефонов и помощников. Особое внимание этому вопросу начали уделять после обнаружения в августе беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Европейские государства уже несколько лет разрабатывают механизмы противодействия гибридным угрозам — от кибератак и вмешательства в выборы до диверсий и скрытых операций. Однако теперь чиновники рассматривают более тяжелый сценарий: атаку, последствия которой могут привести к большому числу пострадавших.

"Мы должны быть готовы к чему-то серьезному", — заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

По его словам, события в Лейпциге показали, что серьезный инцидент с многочисленными жертвами нельзя исключать.

В Брюсселе также обсуждают практические меры на случай кризиса. Среди вариантов – развертывание специальных групп реагирования, финансовая помощь государству, подвергшемуся атаке, и координация действий руководителей европейских институтов.

При этом в ЕС пока нет полного согласия относительно того, как именно должна выглядеть такая система. Часть дипломатов опасается, что новые механизмы могут пересекаться с полномочиями НАТО, которое остается ключевой структурой коллективной обороны Европы.

Дополнительной проблемой называют защищенную связь. Некоторые европейские столицы опасаются утечек при обсуждении наиболее чувствительных вопросов и поэтому предпочитают использовать существующие каналы НАТО.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила создать специальный "протокол о чрезвычайной безопасности". Его могут включить в будущую Европейскую стратегию безопасности. Одновременно ряд дипломатов считает, что вместо новых структур ЕС следует эффективнее использовать уже действующие механизмы кризисного реагирования.

Окончательное распределение ответственности между ЕС и НАТО в случае масштабной атаки остается предметом обсуждений. Решение о дальнейших действиях в первую очередь будет принимать государство, непосредственно столкнувшееся с нападением.

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