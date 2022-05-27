В ЕС тоже готовятся к нехватке топлива: придумали оригинальный способ, как снизить потребление нефти

Массовое ограничение скоростного режима по всему Евросоюзу может быть тем самым путем к экономии топлива, чтобы избежать энергетического дефицита, который вскоре может накрыть всю Европу из-за отказа от поставок российской нефти. Пока что такой способ экономии рассматривается на уровне консультаций, но он имеет очень большие шансы быть примененным на практике. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Pravda.Sk".

Ограничение скорости. Фото: globeecho.com

Издание отмечает, как и следовало ожидать не все оказались довольны таким возможным нововведением в странах ЕС. Уже свои негативные оценки по этому поводу высказали немецкие автомобильные ассоциации.

В Брюсселе ожидают, что ограничение максимальной скорости в городах и на трассах уменьшит потребление бензина и дизельного топлива. В качестве вероятного сценария рассматривается введение временных ограничений. Предполагается, что первыми новое ограничение могут ощутить водители Австрии и Германии, где существуют магистрали без скоростного лимита. На автобанах в этих странах могут ввести ограничение в 130 км/ч.

В свою очередь, анализ дорожного движения в Германии показал, что введение таких мер даст очень ограниченный результат. Почти 80% водителей не ездят быстрее 130 км/ч и только два процента ездят быстрее 160 км/ч. Объединения владельцев электромобилей в Германии, Франции, Люксембурге и других европейских странах ратуют за снижение скоростного лимита до 100 км/ч и массового перевода сотрудников на удаленную форму занятости.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

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