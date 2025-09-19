В ЕС ультимативно обратились к украинским беженцам: новое требование поражает

Мужчины из Украины, работающие в Нидерландах, должны самостоятельно обеспечивать себя жильем. Об этом сообщила министерша по вопросам миграции и убежища Мона Кейзер, сообщает нидерландский телеканал NOS.

Фото: из открытых источников

Кейзер подчеркнула, что страна приближается к пределу своих возможностей по размещению беженцев.

"Совершенно логично, чтобы мужчины с официальным доходом самостоятельно искали жилье и оплачивали его — это может быть квартира родственников, которые уже проживают здесь, или помощь от работодателя", — пояснила министерша, добавив, что и коренные жильцы с работой также сами занимаются поиском жилья.

Она подчеркнула, что эта рекомендация не является строгим правилом для лиц, бежавших от войны.

"Они получают здесь защиту", — уточнила Кейзер.

Приоритет на жилье будет оставаться за матерями с детьми, которые продолжат получать государственную поддержку.

"В настоящее время муниципалитеты обеспечивают около 97 тысяч мест для украинских беженцев, которые уже почти полностью заполнены. При этом ежемесячно в страну прибывают сотни новых людей. Только в августе к Красному Кресту обратились 435 украинцев", — сообщает ведомство.

Напомним, что ранее Нидерланды заявляли о дефиците жилья для прибывших украинских беженцев, из-за чего города не могут регистрировать новых заявителей. Проблема усугубляется из-за ограниченного финансирования и нехватки свободных мест.

Как уже писали "Комментарии", индийские нефтепереработчики, несмотря на возобновление переговоров с США, не планируют прекращать закупки российской нефти из-за растущего внутреннего спроса после сезона муссонов, сообщает Bloomberg.